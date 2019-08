CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 27 Agosto 2019, 12:00

Ammonta a circa 40mila euro la somma che il Comune di Aversa utilizzerà per bonificare dall'amianto due importanti edifici pubblici: l'ex caserma dei vigili del fuoco, in via san Domenico, e il padiglione del vecchio manicomio civile Leonardo Bianchi, nel complesso della Maddalena. L'amministrazione comunale, guidata dal nuovo sindaco Alfonso Golia, sta portando avanti un progetto avviato dall'esecutivo uscente del primo cittadino Enrico De Cristofaro.