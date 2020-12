L'impegno dell'Asl per la riconversione del Melorio di Santa Maria Capua Vetere e un rafforzamento dell'offerta sanitaria: è questo il punto cruciale della delibera numero 24 del sindaco Antonio Mirra condivisa ieri da otto sindaci di comuni che afferiscono all'ospedale sammaritano.

In buona sostanza, nel documento il primo cittadino Mirra richiede l'impegno e l'assicurazione da parte della direzione generale dall'Asl di Caserta che, una volta cessata l'emergenza Covid, l'ospedale venga «riconsegnato» all'utenza per le esigenze ordinarie, potenziandone le attività.

A condividere la richiesta di impegno sono stati il sindaco di Teano Ernesto Stellato, il sindaco di Curti Antonio Raiano, il sindaco di Casapulla Renzo Lillo, il sindaco di San Prisco Domenico D'Angelo, il sindaco di Santa Maria la Fossa Nicolino Federico, il sindaco di Grazzanise Enrico Petrella, il sindaco di Macerata Campania Stefano Cioffi e il sindaco di Capua Luca Branco.

Dai vertici dell'azienda sanitaria casertana giungono rassicurazioni a riguardo. Così come già stabilito con l'amministrazione di Maddaloni per cui il presidio, una volta terminata l'emergenza, sarebbe stato riconsegnato con diversi miglioramenti sia strutturali che logistici, anche per Santa Maria Capua Vetere avverrà una riconversione negli stessi termini. Anzi, proprio per il presidio di Maddaloni, in questo momento Covid Hospital, la direzione dell'Asl casertana guidata da Ferdinando Russo avvierà in questi giorni l'iter burocratico per poter realizzare il nuovo Pronto soccorso necessario all'ordinaria funzione ospedaliera del nosocomio.



Sebbene si pensi al post emergenza, continua la conta degli infetti e, per fortuna, anche dei guariti. Il trend in discesa del contagio è stato confermato anche ieri dal report dell'Asl casertana. Sono 212 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, a fronte di 705 guarigioni accertate. Purtroppo ancora alto il numero dei decessi, 9 quelli riportati nel resoconto di ieri e con questi la quota dei decessi arriva a 301. Bisognerà attendere più tempo perché il numero dei pazienti morti risultati positivi al Covid possa scendere sensibilmente.

Tra i deceduti, anche Modesto Iannattone, dirigente medico del 118 del Saut di Teano: a darne notizia è il presidente del Saues Paolo Ficco, Sindacato autonomo dell'emergenza e dell'urgenza sanitaria, sindacato di cui Iannattone era referente sindacale. «La morte del nostro stimatissimo collega è inaccettabile - commenta Ficco -. è l'ennesimo inaccettabile decesso che va ad aggiungersi alla lunga lista dei tantissimi medici e operatori sanitari che hanno perso la vita durante lo svolgimento della loro attività di cura dei pazienti Covid».

Guardando ancora i numeri, è confortante osservare che il numero totale delle guarigioni ora è 17.493, mentre quello dei positivi attuali ora è 12.702, 3.300 in meno rispetto al 19 novembre scorso, la prima giornata in cui è stato registrato un picco di guarigioni, ben 1.021. Considerando i 2.363 tamponi processati nelle ultime 24 ore, la nuova incidenza di positivi sugli esami effettuati è scesa sensibilmente. Ora è il 9% dei tamponi processati a essere positivo, contro al 28% di venti giorni fa circa.

Intanto, proprio per incentivare l'attività di screening, ieri l'Asl ha dato notizia di un accordo stretto con la Scuola Specialisti dell'Aeronautica militare per attivare postazioni per il Drive Through per l'effettuazione dei tamponi rapidi molecolari rino faringei anti Covid direttamente dall'auto dell'utente, accolti negli spazi esterni alla scuola. L'iniziativa è gestita dall'Asl per gli aspetti sanitari e forniture di mezzi e personale. L'utenza potrà accedere su invito dell'azienda sanitaria che predispone gli elenchi nominativi. L'attività sarà svolta nei giorni feriali dal martedì al sabato, dalle 8 alle 14.



