Matteo Salvini è il candidato più votato a Caserta con oltre 20 mila preferenze e in Campania nella circoscrizione meridionale con 300 mila voti. Il casertano Valentino Grant, banchiere della Bcc che ha ottenuto oltre 16 mila voti, scatta per il Parlamento Europeo insieme alla salernitana Lucia Vuolo. Il Movimento 5 stelle si attesta in provincia come prima forza politica subito seguita dalla Lega, Pd, Fi e Fdi. Voto contro voto nel Pd, invece, tra l'europarlamentare uscente Pina Picierno e la capolista Elena Gentile, quest'ultima in leggero vantaggio.



Il quarto posto dovrebbe scattare con i cosiddetti resti. Sempre nel Pd, in provincia di Caserta, l'europarlamentare Nicola Caputo ha superato con 19 mila voti il capolista ex magistrato Franco Roberti (13mila) ma non scatta a Bruxelles. Aldo Patriciello (Forza Italia) con oltre 10 mila preferenze supera di poco il presidente Silvio Berlusconi (9890 voti). Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia è la più votata (circa 5000 preferenze) e distacca Maria Letizia e Raffaele Fitto. Nel M5s ottiene oltre diecimila preferenza Danilo Della Valle.

Lunedì 27 Maggio 2019, 12:09

