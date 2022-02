La polizia della provincia Caserta ha denunciato per ricettazione e per porto di oggetti atti ad offendere due cittadini georgiani senza fissa dimora. Un equipaggio della squadra volante di Sessa Aurunca ha, infatti, intercettato un veicolo con targa straniera che, alla vista della vettura della polizia, accelerava cambiando direzione.

Raggiunto il veicolo, gli agenti hanno controllato gli occupanti, due cittadini di nazionalità georgiana. Insospettiti dall’atteggiamento evasivo, i poliziotti hanno approfondito gli accertamenti. Difatti, la perquisizione eseguita ha consentito di recuperare indosso ad uno dei controllati un coltello a serramanico, mentre all’interno del veicolo, in posizione nascosta, altri tre coltelli, una chiave inglese, alcune torce ed un paio di guanti.

L’ispezione del vano motore della vettura ha permesso di recuperare, inoltre, un astuccio contenente oggetti di dubbia provenienza in oro e argento ed orologi, che sono stati sequestrati. Nei confronti degli stessi è stato anche avviato il procedimento amministrativo per l’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Sessa Aurunca. L’attività del commissariato prosegue per risalire alla provenienza degli oggetti rinvenuti.