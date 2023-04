Giostre rotte nella villetta Padre Pio ma l'area resta aperta

E’ stato il papà di un bambino a chiamare i vigili urbani e chiedere un loro pronto intervento. Il genitore ha notato che nella villetta Padre Pio, una delle giostre era rotta. In particolare la parte per l’arrampicata che si trova su una delle giostre era danneggiata. La salita che porta al “castello” presentava uno squarcio nella struttura in plastica e rappresentava un pericolo per i piccoli.

Così la polizia municipale, giunta subito sul posto, ha provveduto a recintare con il nastro rosso quella zona, inibendola all’utilizzo ed evitando così che i bambini potessero arrampicarsi rischiando di farsi del male. Una “pezza” che però non ha impedito ai tanti presenti di poter utilizzare il parco giochi, che è rimasto regolarmente aperto.

Qualcuno ha fatto notare anche che l’oblò del castello in plexiglass è stato distrutto e sono rimasti appesi alcuni pezzetti che sarebbero taglienti. Ma in quella zona nessun intervento è stato effettuato.