Alla Cappella Palatina della Reggia festa del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio

Festa grande per San Giorgio, ieri mattina alla Cappella Palatina della Reggia, con una folta delegazione dei cavalieri campani del ramo duosiciliano del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio che hanno partecipato alla celebrazione eucaristica delle 12.



L’occasione è stata propizia per celebrare una presenza ufficiale presso la Cappella che mancava da più di 160 anni. «Questa celebrazione eucaristica è stata importante non solo per il piacere di festeggiare insieme San Giorgio, il patrono del nostro Ordine – dice Angelo Giovanni Marciano, consigliere di delegazione dell’Ordine Costantiniano – ma anche per rinnovare l’impegno di essere, come San Giorgio, vicini agli ultimi ma anche portatori di pace e di serenità».

«Essere nella Cappella Palatina è stato un grandissimo onore - conclude - così come vedere tanti fedeli che sono stati con noi nella preghiera e nella festa».