Salerno: sabato 18 marzo nella Cappella Palatina le vie maestre del flauto traverso

Il concerto evento, che vedrà Sebastian Jacot, in duo con il pianista Raffaele Maisano, si terrà sabato 18 marzo 2023, alle ore 20,30, ad ingresso gratuito, nell’incantevole cornice della cappella palatina nel complesso monumentale di san Pietro a corte, promosso dal CTA Salerno aps in sinergia con l’associazione AFI-Falaut, il gruppo archeologico salernitano e la confraternita s. Stefano, la fondazione “Filiberto e Bianca Menna” e con il patrocinio morale del comune di Salerno farà da preludio ai due festival: la XXVI edizione dei concerti di villa guariglia in tour che si terrà a luglio e il falaut festival in programma a settembre con masterclass e workshop e un gran galà al teatro Verdi con la consegna del premio a Benoit Fromanger.

Quello del duo sarà un programma caratterizzato dalla ricerca esemplare di trasparenza del suono e per quella tipica freschezza e spontaneità dell’invenzione melodica. Sullo sfondo è sempre presente la raffinata sensibilità timbrica che rende altamente comunicativi i messaggi musicali.

«Collaborare ad un progetto come “concerti d'estate di villa guariglia”, così importante per il territorio e per la musica, non può che riempire di gioia l'organizzazione di falaut. – ha dichiarato il maestro Salvatore Lombardi - L'apertura culturale, la rete composta da realtà della nostra terra, il paesaggio, le eccellenze internazionali di Jacot e Maisano sono sostanza preziosa per la costruzione condivisa nella bellezza. In particolare il mio ringraziamento va al cta, ad acli provinciali Salerno e al gruppo archeologico salernitano con cui ci auguriamo di tessere un dialogo sempre più operativo nel futuro».