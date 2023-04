Reggia di Caserta, tre monete della Zecca per Vanvitelli

Saranno presentate venerdì 21 aprile (ore 11) le monete della Collezione numismatica della Repubblica Italiana 2023 dedicate alla Reggia di Caserta e alle Celebrazioni Vanvitelliane (quest'anno ricorre il 250esimo anniversario della morte dell'architetto della Reggia).

Le tre monete sono emesse dal Ministero dell'economia e delle Finanze e coniate dalla Zecca dello Stato.

La prime due, «250ø Anniversario della scomparsa di Luigi Vanvitelli», 5 euro in argento e 20 euro in oro, sul dritto presentano il primo piano di Vanvitelli tratto da un dipinto conservato all'Accademia di San Luca. La terza, 10 euro in oro, Serie «Fontane d'Italia - Fontana di Diana e Atteone - Reggia di Caserta», riprende gli elementi di uno dei più famosi gruppi scultorei del Complesso vanvitelliano, quello dedicato al mito classico della dea che sorpresa a fare il bagno dal giovane cacciatore lo trasforma in un cervo.

I dettagli saranno illustrati al Vestibolo superiore del Complesso vanvitelliano dal direttore del Museo Tiziana Maffei, e dall'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Francesca Reich; dopo la presentazione sarà possibile acquistare le monete presso gli Appartamenti della Regina.