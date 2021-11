La guerra delle potature: 11 associazioni in rivolta contro gli sfregi nella villetta

La pioggia ferma temporaneamente le potature selvagge in villetta Padre Pio ma non la protesta degli ambientalisti. Ieri mattina è stato lanciato un nuovo appello al sindaco Carlo Marino da parte di undici associazioni per denunciare lo scempio ai danni degli alberi che si trovano nella storica piazzetta tra via Settembrini, via Bernini, via Tanucci e via Bramante. Nel dettaglio si tratta di Legambiente, Lipu, Italia Nostra,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati