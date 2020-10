A dieci giorni dall'avvio dell'anno scolastico, iniziano a registrarsi contagi anche nelle scuole. Dopo la positività di uno studente di una scuola media di Marcianise resa nota qualche giorno fa, è di ieri la notizia secondo la quale due bimbi della provincia sono risultati infetti. Uno è un piccolo studente delle scuole elementari di Gricignano d'Aversa, mentre l'altro è uno studente della scuola media statale Matteo Basile di Parete. A dare la notizie di entrambi i contagi sono i rispettivi sindaci. Il sindaco di Gricignano d'Aversa Vincenzo Santagata ha dichiarato: «il ragazzo, fin dall'inizio dell'anno scolastico, non ha mai frequentato le lezioni e non si è mai recato a scuola, proprio perché in attesa dell'esito del tampone». Mentre per la scuola media Basile di Parete il sindaco Gino Pellegrino ha siglata una ordinanza per la chiusura dell'istituto e dare così possibilità di effettuare la sanificazione degli ambienti. C'è da dire che proprio la zona dell'agro aversano sembra quella più delicata in provincia, considerando i numeri, come quelli di Aversa, con i suoi 175 casi totali, di cui 60 attuali. Poi ci sono tutti i comuni limitrofi i quali singolarmente non destano preoccupazione, ma raccolti in una stessa fascia territoriale, considerando la vicinanza quasi promiscua di alcuni di loro, potrebbero portare a qualche preoccupazione in più.

LEGGI ANCHE Sgominata piazza di spaccio nelle case popolari di Brusciano: arrestati cinque uomini e una donna

Intanto, va avanti la conta dei nuovi contagi: 57 secondo il report ufficiale dell'Asl pubblicato ieri. In aumento anche le guarigioni: sono 30 quelle certificate. Dunque, il numero totale dei contagi dall'inizio dell'emergenza è 1948, di cui 760. Le guarigioni totali, invece, sono diventate 1139. le 57 positività emergono dalla processazione di 839 tamponi avvenuta nelle ultime 24 ore prima della pubblicazione del report dell'Asl. «Sapevamo che la scuola ci avrebbe portato un rischio. Dunque si tratta di un rischio ponderato. Una condizione di rischio calcolato - è il commento del direttore generale dell'Asl di Caserta Ferdinando Russo -. E' chiaro che per contenere l'infezione è fondamentale seguire le misure di prevenzione e rispettare le regole anti Covid». Lavare spesso le mani, mantenere la distanza di un metro e utilizzare sempre la mascherina: sono le norme che possono aiutare tutti a limitare il contagio. Anche a scuola. Non solo i bambini o i ragazzi, però, sono sotto osservazione.



Anche il personale scolastico è al centro dei controlli dell'Asl che continua lo screening per docenti e personale Ata. Cosa che non dovrebbe arrestarsi, almeno per questi mesi in cui sia il personale che gli allievi dovranno ad abituarsi ad una scuola «anti-cov». E' di ieri la notizia di un docente risultato positivo all'Itis Falco di Capua. Per questo motivo l'istituto è rimasto chiuso una giornata per rendere possibile la sanificazione dei locali e, quindi, il rientro a scuola degli studenti. Di sicuro tutto il personale scolastico della provincia ha ottemperato all'obbligo imposto dal presidente della Regione Campania prima dell'inizio dell'anno scolastico circa l'esame attraverso test sierologico e, in caso di positività o incertezza, di tampone rinofaringeo. E' chiaro che adottando le misure di prevenzione, così come più volte dichiarato anche dal manager dell'Asl casertana, si riducono drasticamente le possibilità di rischio contagio, per gli adulti e per i ragazzi, sia in aula che fuori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA