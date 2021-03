Caserta, investì e uccise una persona simulando un incidente: arrestato

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato Carmelo Arcieri, 43 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 15 marzo dalla Procura generale presso la Corte d'Appello di Napoli. L'uomo è stato condannato a una pena di 21 anni e 9 mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole dell'omicidio aggravato di Antonio Passero, 38enne ucciso il 30 marzo 2012 a Cellole.

Passero fu notato in corso Freda da alcuni passanti riverso sul marciapiede con gravi ferite alla testa e alle gambe; immediatamente soccorso, l'uomo è poi deceduto in ospedale poche ore dopo. Quello che all'apparenza poteva sembrare un banale incidente stradale in realtà, a seguito di approfondimenti investigativi sviluppati dalla Squadra Mobile di Caserta coadiuvata dal personale del Commissariato di Sessa Aurunca, ha assunto un profilo ben diverso. Passero è stato infatti investito da un'auto di colore grigio risultata essere in uso ad Arcieri. L'auto è stata trovata nell'abitazione dell'arrestato, parzialmente smontata, con l'evidente scopo di nascondere i danneggiamenti riportati a seguito dell'investimento avvenuto poche ore prima. Ulteriori accertamenti hanno consentito di verificare che già nel precedente mese di febbraio del 2012 la vittima aveva subito un tentativo di investimento ad opera dell'indagato. Il movente dell'omicidio, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è riconducibile a un banale litigio tra i due.

