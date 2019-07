Martedì 23 Luglio 2019, 14:47

Prima aveva tentato di colpire il fratello con un coltello poi ha aggredito anche i genitori. È stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia un 35enne di Maddaloni ( Caserta). È stato il pronto intervento dei militari ad evitare il peggio. I parenti si erano recati in caserma per presentare la denuncia per minaccia e violenza, per fortuna, poi i militari hanno deciso accompagnare le vittime (madre e fratello) presso la propria abitazione dove, tra l'altro, il 35enne era agli arresti domiciliari. Giunti sul posto, l'uomo ha continuato a minacciarli di morte: a quel punto il 35enne è stato arrestato ed associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.