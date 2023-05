Sono iniziate le operazioni per l'organizzazione degli esami di Stato nelle scuole secondarie superiori di secondo grado. A tal riguardo, la dirigente dell'ambito territoriale di Caserta, Monica Matano, ha inviato ai dirigenti scolastici i tabulati con il numero di candidati, tra interni ed esterni, che sosterranno gli esami e l'abbinamento delle classi quinte.

Gli studenti delle classi quinte che parteciperanno all'esame di Stato quest'anno sono 12.871, di cui 12.385 candidati interni e 486 privatisti. Le commissioni saranno 313 così come il numero dei presidenti. La grande novità di quest'anno è che, superata la fase dell'emergenza sanitaria, l'esame di Stato torna alla normalità. Ci saranno due prove scritte a carattere nazionale (decise cioè dal Ministero) e un colloquio. Si partirà il 21 giugno con la prova di italiano e il 22 giugno con la seconda prova che riguarderà le discipline che caratterizzano il corso di studi. Il colloquio si svolgerà dopo gli scritti e riguarderà anche l'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

La commissione tornerà ad essere composta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, tre commissari interni e tre esterni. Il voto massimo che si potrà prendere è 100 mentre il voto minimo è 60.

A differenza dello scorso anno, il credito scolastico avrà un peso di 40 punti mentre le due prove scritte e il colloquio orale saranno valutate con l'assegnazione fino a un massimo di 20 punti ciascuna.

APPROFONDIMENTI Maturità 2022, la “tecnica del pomodoro” e il ripasso periodico: i consigli del campione mondiale di memoria Maturità, come affrontare senza paura la notte prima degli esami Maturità, quando è nato l'esame (e chi l'ha inventato)

Dai tabulati diffusi dall'Ufficio scolastico provinciale di Caserta si registra che gli istituti secondari superiori di secondo grado della provincia ad avere il maggior numero di classi quinte impegnate agli esami, sono: Liceo Manzoni di Caserta (18 classi quinte), Liceo Fermi di Aversa (17), Itis Giordani di Caserta (15), liceo scientifico Diaz di Caserta (15), liceo Quercia di Marcianise (13), Liceo Siani di Aversa (13), Liceo Garofano di Capua (12), Liceo Cortese di Maddaloni (11), Istituto tecnico economico Gallo di Aversa (11), Liceo Pizzi di Capua (10).

La quinta classe, invece, con il maggior numero di studenti è quella dell'istituto tecnico paritario Innovative School di Caserta con 35 candidati; la classe con il minor numero di studenti è quella dell'indirizzo chimico dell'istituto tecnico Buonarroti di Caserta con soli 10 candidati. Saranno operative anche due commissioni nelle sedi carcerarie della provincia.

A Santa Maria Capua Vetere con il liceo artistico, indirizzo Design, arte e arredamento (10 candidati) e l'indirizzo elettronica per l'istituto professionale (12 candidati); a Carinola, invece, sarà presente una commissione per l'indirizzo di arte della ceramica dell'Istituto d'arte (6 candidati).

Tra i comuni con le scuole con il maggior numero di candidati esterni assegnati dall'ufficio scolastico provinciale, ci sono quelli di Aversa, Caserta, Marcianise, Santa Maria Capua Vetere, Castel Volturno, Teano e Vairano. L'istituto superiore con il maggior numero di privatisti in provincia è l'alberghiero di Castel Volturno con 26 candidati, a seguire l'istituto tecnico Carli di Casal di Principe con 22 e l'istituto alberghiero di Teano con 17.

A Caserta città, infine, le scuole che hanno candidati privatisti agli esami di maturità, sono: istituto tecnico Buonarroti (4 privatisti), istituto tecnico liceo scientifico Giordani (5), liceo artistico di San Leucio (4), istituto tecnico economico-liceo musicale Terra di Lavoro (8), istituto superiore Mattei (3) e istituto alberghiero Ferraris (28).