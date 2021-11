Caserta, la polizia festeggia l'ex funzionario che compie 100 anni

La Polizia di Stato di Caserta festeggia Mario Gaio, Primo Dirigente della Polizia di Stato in congedo dal 30 novembre 1986, che oggi ha compiuto la venerabile età di 100 anni. Il Questore di Caserta Antonio Borrelli ha fatto visita a Mario Gaio, unitamente al Direttore della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Caserta ed ad una ristretta rappresentanza della locale Sezione A.N.P.S., omaggiandolo di targa ed esprimendogli le congratulazioni per il non comune traguardo raggiunto.

Di origini partenopee ma casertano di adozione, Mario Gaio ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso la Federico II di Napoli nel 1947 e ha esercitato la professione di avvocato sino al 1951, data in cui si è arruolato nel disciolto Corpo delle Guardie della Pubblica Sicurezza. Al termine del percorso formativo, è stato assegnato come primo incarico al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Domodossola, successivamente, alla Questura di Novara, per poi dirigere il Commissariato di Cava dei Tirreni per circa sette anni. Nel 1966 è stato assegnato alla Questura di Foggia, per poi raggiungere la Questura di Caserta, ove ha ricoperto incarichi dirigenziali sino al 30 novembre 1986, data in cui è stato collocato in pensione.