I Carabinieri del Nucleo investigativo di Caserta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di Francesco Schiavone, detto «Cicciariello», 67 anni, di Casal di Principe (Caserta), già detenuto nel carcere di Novara, perché ritenuto mandante dell'omicidio, aggravato dal metodo mafioso, di Raffaele Lubrano, figlio del capoclan Vincenzo Lubrano, ucciso a Pignataro Maggiore (Caserta) il 14 novembre 2002. Lubrano, dopo aver lasciato la sua azienda, mentre si trovava a bordo della propria auto venne raggiunto e affiancato dai killer che iniziavano a esplodere una serie di colpi d'arma da fuoco al suo indirizzo.

Lubrano, nel disperato tentativo di sottrarsi all'azione di fuoco, riuscì a invertire la marcia, tentando la fuga in direzione del centro abitato, per poi essere raggiunto e finito dai killer. Gli autori del delitto si dileguarono in direzione di Pastorano, abbandonando l'auto, risultata rubata, in località Arianova, dove venne trovata bruciata. (

Ultimo aggiornamento: 12:09

