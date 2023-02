Caserta, ambienti vecchi e sporchi e pane cotto con pallets: chiusi tre panifici

Carenze igieniche e pane cotto con pallets interi. I carabinieri del Nas di Caserta hanno eseguito delle ispezioni in tre panifici della provincia casertana, in particolare ad Aversa e Casaluce. I mmilitari hanno operato nell'ambito del servizio di contrasto alle irregolarità nel settore alimentare, in particolare sulla produzione e commercializzazione di prodotti dolciari e gastronomini tipici delle festività di carnevale.

Gli accertamenti hanno portato a rilevare gravi mancanze nella pulizia ordinaria e straordinaria, oltre ad ambienti vecchi e obsoleti. L'operazione ha portato alla chiusura dei tre panifici, il cui valore ammonta a circa 1 milione di euro, e a sanzioni amministrative per oltre 4mila euro.