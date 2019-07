CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 28 Luglio 2019, 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Modello Totò e fontana di Trevi in versione casertana: vedi i documenti che riguardano il mastodontico parcheggio sotterraneo di piazza Carlo Terzo. Costruito tra il 2002 e il 2003 su un'area demaniale senza alcun accordo né permesso del Demanio, dato in concessione dal Comune alla Cogein in cambio del cofinanziamento del progetto (ma sine titulo come avevano già detto i giudici cinque anni fa) e ora in via di restituzione al legittimo proprietario in virtù del fatto che l'ente locale non ha neanche provveduto al versamento dei canoni di occupazione dovuti per i sei anni (dal 1990 al 1996) per i quali gli era stata temporaneamente affidata l'area.