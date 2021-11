Caserta: piazza Dante, benvenuti nel centro storico ferito

Se si dovesse dotare di una illustrazione la «Teoria della finestra rotta» nessuna sarebbe più adeguata di una foto di piazza Dante. Una foto di oggi risulterà sempre più brutta di quella di ieri, condizioni che peggiorano di momento in momento, non si fa in tempo a segnalare comunque inascoltati una bruttura, una fatiscenza, un decadenza estetica che un'altra sopravviene ad arricchire la diversità di tutto il brutto che in questa piazza...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati