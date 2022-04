Due rapinatori 70enni romani tentano il colpo alle Poste di Bellona: arrestati

Rapinatori 70enni sono stati arrestati dai carabinieri a Bellona ( Caserta) mentre tentavano un colpo all'ufficio postale. E' accaduto nella tarda mattinata. I carabinieri stavano transitando davanti all'ufficio postale in viale Dante Alighieri quando una donna in preda ad agitazione li ha fermati avvisandoli della rapina in atto.

I militari hanno indossato giubbotti antiproiettile e sono entrati nell'ufficio, dove intanto i due banditi avevano scavalcato il banco delle casse per impossessarsi dei soldi. I carabinieri hanno quindi immobilizzato i due disarmandoli di pistola e taglierino e di una ricetrasmittente. La pistola che avevano era però una semiautomatica giocattolo, riproduzione fedele di un'arma vera, priva di tappo rosso, completa di caricatore con 10 colpi a salve. Nessuno è rimasto ferito, solo due persone, una impiegata ed un utente, sono state colte da un leggero malore e curate dai sanitari del 118.

I due rapinatori, di 71 e 74 anni, entrambi residenti a Roma, sono stati condotti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Dalle prime indagini dei carabinieri della stazione di Vitulazio e della Compagnia di Capua è emerso che i due si sono avvalsi di un complice, rimasto di vedetta all'esterno dell'ufficio, che è riuscito a dileguarsi.