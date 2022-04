Rapina e aggredisce 83enne nel Casertano: arrestato

Un uomo ha aggredito e rapinato un commerciante ottantreenne di Recale in provincia di Caserta fuggendo con 600 euro. L'anziano titolare, dopo aver ricevuto le cure da personale del 118 intervenuto sul posto, ha descritto il rapinatore che già in passato gli aveva estorto altre somme di denaro ma non l'aveva mai denunciato per timore di ripercussioni.

Una volta identificato, l'aggressore è stato arrestato dalla polizia di stato ed è stato condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.