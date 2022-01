Caserta, rubano l'auto dei vigili urbani e si fanno un giro: minorenni denunciati

Rubano un'auto della polizia municipale e vanno in giro filmando la loro bravata con il telefonino. È successo a San Felice a Cancello, provincia di Caserta, protagonisti due 17enni alla soglia della maggiore età che saranno denunciati a piede libero alla Procura per i minorenni per furto d'uso e danneggiamento, oltre alla contestazione della guida senza patente.

Il fatto è avvenuto la scorsa notte intorno alle 2.30, quando i due minorenni si sono introdotti all'interno di un'auto della polizia municipale, danneggiandone la portiera, e sono riusciti a farla partire. Il «giro» è durato circa un'ora e mezza, durante la quale i due hanno scorrazzato per le strade del comune casertano. I Carabinieri della compagnia di Maddaloni, guidati dal comandante Massimo Esposito, hanno avviato le indagini che in brevissimo tempo, anche grazie alle immagini registrate da alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella zona, hanno permesso di risalire ai due responsabili che sono stati identificati e portati in caserma. Nel telefonino di uno dei due giovani sono stati trovati anche i video che testimoniano la «bravata», nel corso della quale comunque non sono avvenuti incidenti.Zca