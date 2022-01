Nella mattinata di domani, giovedì 20 gennaio, saranno recapitate a Eboli, presso il Presidio Ospedaliero Santissima Addolorata, in piazza Scuola Medica Salernitana, e ad Aversa, presso il Presidio Ospedaliero San Giuseppe Moscati, in Via Antonio Gramsci, rispettivamente 15.600 e 13.200 dosi del vaccino Moderna.

Alla consegna provvederanno i furgoni di Sda, corriere di Poste italiane, attrezzati con speciali celle frigorifere.