Caserta, è di un 50enne lo scheletro trovato nella piazza della Reggia

E' di un uomo sulla cinquantina d'anni, di corporatura robusta, lo scheletro trovato in piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia di Caserta. A renderlo noto è la Procura di Santa Maria Capua Vetere che coordina le indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta. La denuncia di scomparsa risale allo scorso luglio. Non è stata ancora rilevata l'identità dell'uomo per non compromettere le indagini.

Tra le ipotesi investigative, sebbene non sia esclusa quella del delitto, ci sono quelle del decesso di un senzatetto o di un tossicodipendente che avrebbero trovato nelle fitte siepi, quasi impenetrabili, un giaciglio o un luogo per trovare intimità o assumere sostanze stupefacenti senza farsi osservare. Non è escluso che il corpo dell'uomo, del quale sono stati trovati effetti personali, sia stato portato lì dopo la morte.