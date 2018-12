Capodanno a Caserta, il sindaco si arrende: «Sparate dove non danno fastidio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 18 Dicembre 2018, 09:19

Botti di Capodanno, il Comune concede una deroga. Quest'anno, contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi cinque anni, non ci sarà il divieto assoluto. I fuochi d'artificio saranno infatti consentiti a condizione che vengano rispettate alcune regole. È un'ordinanza sindacale, la numero 63, emanata ieri mattina dal primo cittadino Carlo Marino, a disciplinare dove e quando sarà possibile far esplodere i fuochi pirotecnici e soprattutto la tipologia consentita. Disposizioni alle quali dovranno attenersi esercenti, fuochisti e appassionati. Nessuna indicazione, invece, sull'inquinamento ambientale generato dall'esplosione dei fuochi d'artificio che, come è noto, producono un forte aumento delle polveri sottili in atmosfera. Tra i divieti c'è innanzitutto quello di non accendere petardi, botti e simili a 150 metri da ospedali, case di cura, case di riposo, ricoveri zootecnici per la tutela degli animali e canili così come in prossimità di cassonetti, isole ecologiche, depositi di materiale infiammabile. Fuochi off-limits anche nei pressi di scuole o in occasione di manifestazioni e spettacoli organizzati in aree pubbliche.Il divieto viene poi esteso, ma solo per alcuni tipi di fuochi (come indicato in etichetta), anche in luoghi pubblici e luoghi privati aperti al pubblico. Altro limite è quello relativo alle fasce orarie. Nel periodo compreso tra il 22 dicembre e il 7 gennaio sarà consentito l'uso dei fuochi pirotecnici dalle 8 alle 21 con una proroga sino alle 3 del mattino esclusivamente per la notte di Capodanno e quella tra il 6 e il 7 gennaio.