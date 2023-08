Le otto di ieri mattina, all'edicola-cartolibreria di via G.M. Bosco c'è fila fino all'esterno, come ai tempi del lockdown. Per chi vive di carta stampata, a monte e a valle del prodotto-giornale, si apre il cuore che richiude subito le imposte: al banco principale dei quotidiani e riviste i soliti clienti che si alternano, di lato dietro pacchi voluminosi un addetto riceve tagliandi, controlla documenti, consegna buste più o meno voluminose.

In giacenza a tutto ieri mattina circa seimila, sono le notifiche di avviso di pagamento ordinario inviate dalla Publiservizi, società concessionaria del Comune di Caserta per l'esazione della Tari, la tassa rifiuti urbani.

Le notifiche sono state affidate alla società Integraa Holding che gestisce servizi postali ed ha sede legale a Giugliano in Campania, provincia di Napoli.

La consegna delle notifiche è iniziata negli ultimi giorni di luglio, ancora prosegue e viene effettuata presso le abitazioni dei contribuenti, in caso di assenza viene lasciato un avviso nelle cassette postali, dopo alcuni giorni nuovo giro e avviso ultimativo con l'informazione per il ritiro dei plichi.

S'era diffuso allarme, in molti hanno creduto di doversi recare a Giugliano per ritirare la posta giacente ma per fortuna le trasferte a Giugliano sono risparmiate, la società ha stipulato una convenzione con l'edicola di via G.M.Bosco ove con proprio personale provvede alla consegna delle notifiche.

Il servizio tributi del Comune, in uno con la Publiservizi, ha dimostrato concreta sensibilità, la pillola delle bollette la cui prima rata se pagata in unica soluzione o la prima delle dilazioni in scadenza al 15 agosto, è stata addolcita con la possibilità di pagamento senza aggravi comunque entro il 31 agosto.