Caserta, al Teatro Lendi la musica si raddoppia : Valentina Stella e Fabio Concato in concerto

La musica assume un ruolo di primo piano nelle scelte di programmazione fatte dal Teatro Lendi e dal suo direttore artistico Francesco Scarano. Gli spettacoli di vario genere presentati nell’attuale cartellone stagionale stanno incontrando il gradimento del pubblico abbonato che affolla la storica sala in via Alessandro Volta, 144. Nel frattempo, cresce l’attesa anche per gli appuntamenti canori «fuori abbonamento» previsti nel mese appena iniziato.

A salire sul palco, lunedì 20 marzo ore 21:00, sarà Valentina Stella per una serata carica di sentimenti dal sapore partenopeo. Considerata tra le voci più belle di Napoli, l’artista alternerà i suoi brani più famosi – uno su tutti, «Passione Eterna» - a quelli classici della canzone napoletana.

Tre giorni dopo, giovedì 23 marzo ore 21:00, sarà protagonista la grande musica italiana d’autore con il ritorno, dopo il successo registrato nel 2019, di Fabio Concato che guiderà la platea in un viaggio di ricordi ed emozioni attraverso il suo repertorio cinquantennale – fatto di capolavori come «Domenica Bestiale», «Fiore di Maggio», «Rosalina» - e atmosfere inedite da scoprire.

Per acquistare i biglietti, è possibile recarsi al botteghino - aperto dal lunedì al sabato, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:30 – oppure collegarsi al sito etes.it