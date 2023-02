È il «Natale in casa Cupiello» di Eduardo De Filippo ad aprire questa sera (in replica domani, sempre alle 21) la nuova edizione della rassegna «Comunalia» al teatro «Parravano» di Caserta: direzione artistica di Alessandro Haber, organizzazione del Comune grazie al cofinanziamento del Poc Campania.

La regia è di Lello Serao e in scena c'è Luca Saccoia con le maschere e i pupazzi di Tiziano Fario mossi da sei manovratori: ingresso gratuito con prenotazione sulla piattaforma eventbrite.it Contemporaneamente, ma fino a venerdì (alle 20:30), tutt'altre temperature caratterizzano «Balcone a tre piazze» di Mirko Setaro e Francesco Velonà, con Biagio Izzo al Teatro Lendi di Sant'Arpino. La commedia ricca di equivoci ambientata nei giorni immediatamente precedenti il Natale è diretta da Pino L'Abbate e vede in scena anche Mario Porfito, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale e Ciro Pauciullo. Data unica, invece, per «Il quadro»: venerdì alle 18:30 nella Biblioteca San Tommaso d'Aquino di Piedimonte Matese. Diretto da Antonio Iavazzo, e ispirato al testo di Eugene Ionesco, quello con Claudia Orsino, Vincenzo Di Marco e Angelo Rotunno è il secondo appuntamento della rassegna «In Dialogo».

Tornando a Caserta, sabato (alle 20) e domenica (alle 18), il Civico 14 ripropone «Antuono e i doni dell'orco» con la drammaturgia di Luigi Imperato e la regia di Roberto Solofria. Lo spettacolo parte dallo studio de «Lo cunto de li cunti» di Giambattista Basile ed è interpretato da Marina Cioppa, Antimo Navarra, Umberto Orlando e Giuseppe Cioffi. Di ritorno si può parlare anche per il Piccolo Teatro Cts di Caserta, che sabato (alle 21) e domenica (alle 19) ha messo in programma «Luci del varietà» con Lucia Cassini. E due giorni prima (domani, alle 21:30) la sala di via Pasteur accoglie il concerto di Vincenzo Adelini. Per risate garantite al «Nostos» di Aversa c'è Marco Ceccotti. Domenica (alle 19) il suo «Serata con del potenziale» mette insieme stand-up, pupazzi e cabaret.

Anche la musica fornisce più di un'occasione per uscire di casa. E quello di venerdì (alle 20:45) è un concerto che guarda alla solidarietà. Il ricavo dello spettacolo dei Nantiscia al «Parravano» di Caserta sarà infatti devoluto all'associazione Venti di Speranza e sarà utilizzato per finanziare il progetto «Il sorriso di Rita: insieme per non sentirsi soli» che accompagna gratuitamente 500 pazienti oncologici indigenti al Monaldi di Napoli per chemioterapie e visite specialistiche.

Durante la serata presentata da Maria Beatrice Crisci e organizzata da Genovese Management ci sarà anche un omaggio a Fausto Mesolella, nato lo stesso giorno nel 1953. Per gli amanti del jazz, gli appuntamenti sono giovedì (alle 21) con la jam session di Michele Di Martino, Mario Mazzaro e Stefano Tatafiore all'Art Gallery Civico 103 di Aversa, e sabato (dalle 21) nel club SottoScale di Radio Zar Zak a Casapulla con il batterista Salvatore Tranchini con Flavia Muselli (voce), Antonio Napolitano (contrabbasso) e Pietro Condorelli (chitarra).