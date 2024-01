Beccaccia tramortita sul marciapiedi, un passante chiama la Lipu: salvata

In via Patturelli a Caserta nel tardo pomeriggio di lunedì giaceva un esemplare di uccello dal becco lungo, dalla livrea color bosco, poco più grande di un piccione: si trattava di una beccaccia. Probabilmente aveva urtato un ostacolo ed caduta a terra, tramortita.

Avvisati da un passante, i volontari della Lipu hanno subito raggiunto il posto per recuperarla. Grazie al passa parola, è stata affidata ai giovani soci del vicino circolo “Galileo” di via San Carlo, i quali la hanno portata al presidio dell'Asl veterinaria in via Feudo San Martino dove è stata curata. L'indirizzo email della Lipu di Caserta dove fare eventuali segnalazioni è caserta@lipu.it