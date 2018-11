CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 16 Novembre 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 16-11-2018 07:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piccole storie di violenza quotidiana che si trasformano man mano nel prologo di un incubo. Un marito, anzi ex marito, violento, che non si rassegna alla fine di un matrimonio, lei che si ribella, reagisce ma non vuole denunciare il padre dei suoi figli: «Meglio di no, sarebbe peggio» dice ai familiari che le suggeriscono di rompere gli indugi. E poi lui è un militare, un maresciallo della Guardia di Finanza, vi immaginate - è il ragionamento - come può reagire ad un esposto che mette a rischio il suo posto di lavoro?Ieri durante un pomeriggio qualsiasi l'incubo è precipitato in un orrore impensabile, una tempesta di spari che con sette proiettili dell'arma in dotazione al finanziarie ha cancellato la famiglia Laurenza, una tranquilla esistenza nella centralissima via Roma di Variano scalo - sotto la cartoleria di papà gestita dalla figlia Antonella, sopra i due appartamenti dove vivevano genitori e figlia. Per terra i corpi senza vita di Antonella, 45 anni e di sua sorella Rosanna, 43 anni. Più in là, coperti di sangue i genitori delle due - feriti ma per fortuna non gravemente - e poi il cadavere di Marcello De Prata, 52 anni, suicida con un colpo di pistola alla tempia.