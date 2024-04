Castel Volturno, raid in un wine bar: danneggiato e svaligiato davanti a testimoni

Nuovo colpo di ignoti ladri in un’attività commerciale di Castel Volturno.

Di nuovo a esser preso di mira è uno dei locali di Paolo di Lauro, commerciante fra quelli che maggiormente ha investito negli ultimi anni in zona. In precedenza i ladri avevano colpito in un suo bar, in un ristorante e nel negozio di infissi.

Ad esser danneggiato e svaligiato questa mattina alle 6, addirittura davanti a testimoni, è stato il wine bar di Pinetamare. Quattro furti subiti in pochi mesi, tutti senza rintracciare alcun responsabile.