Castel Volturno, nasconde droga nel cespuglio e tenta la fuga: arrestato

Nascondeva la droga in un cespuglio. Visto dai poliziotti, tenta la fuga ma viene bloccato. Un cittadino extracomunitario classe '76 è stato arrestato ieri pomeriggio per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Castel Volturno, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio. I poliziotti hanno deciso di controllare l'uomo dopo averlo visto nascondere del materiale nelle sterpaglie ai lati della strada e lo hanno fermato dopo alcuni minuti di inseguimento. Nell'erba gli agenti hanno recuperato circa 25 grammi di stupefacenti tra cocaina e eroina, divise in 73 dosi già pronte per lo spaccio. Il 47enne è stato trasferito nella Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.