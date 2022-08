Ragazza uccisa sulla Domiziana L'ha travolta un'auto in velocità

CASTEL VOLTURNO - Sangue sulla strada Domiziana a Castel Volturno nella notte di ferragosto. Ma o morire non è una vittima delle feste notturni, piuttosto una ragazza che aveva appena finito il turno di lavoro in una vineria di Pinetamare che verso le 4 stava rientrando a casa. Ma non ce l'ha fatta a tempo, perché mentre attraversava la via Domiziana, all'altezza dell'albergo Golden Tulip, è stata investita da un'utilitaria, una Nissan Micra, e sbalzata sull'asfalto per decine di metri. Sul posto sono rapidamente arrivati i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza, una ventiduenne di origine ucraina, residente da tempo a Castel Volturno. Il conducente della Nissan, sotto choc, è stato fermato dalle forze di polizia intervenute insieme all'ambulanza del 118.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Scrive all'ex fidanzata, poi tenta di togliersi la vita: salvato IL CASO Ruba ambulanza e poi si schianta Arrestato paziente di Mondragone