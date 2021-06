Castiello, Lega: «Sanare subito le carenze della Questura di Caserta»

UFFICIO STAMPA ON PINA CASTIELLO

COMUNICATO STAMPA

<<CASTIELLO (LEGA): DENUNCIA USIP,CHIEDERÒ INTERVENTO SOTTOSEGRETARIO MOLTENI>>.

«Nei prossimi giorni scriverò al sottosegretario all'interno Nicola Molteni al quale chiederò di muovere passi formali rispetto alla grave situazione rappresentata dal sindacato di Polizia USIP della sezione di Caserta. La Questura di Caserta, molto ben diretta dal Questore Borrelli,e capace di raggiungere risultati straordinari sia nella lotta al crimine che sotto il profilo dell'ordine pubblico, è tuttavia interessata da troppo tempo da una serie di carenze, giustamente denunciate dall'Usip», così il deputato della Lega Pina Castiello.

Secondo il deputato non è più possibile ritardare gli interventi ed è necessaria una visita in tempi brevi alla Questura di Caserta. «I notevoli risultati centrati da una Questura strategica come quella di Caserta - conclude Castiello - che insiste su un territorio vasto e difficile,non possono essere esposti a rischio vanificazione a causa di una serie di carenze che si fa davvero fatica ad accettare. Occorrono uomini,mezzi, e altre dotazioni per assicurare operatività e ottimizzazione del lavoro».