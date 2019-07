CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 5 Luglio 2019, 08:26 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2019 10:22

Sala di attesa per il trattamento di chemioterapia all'interno dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa ridotta ad una sorta di anticamera dell'inferno, con una cinquantina di pazienti assiepati in una saletta senza area condizionata. Debilitati come sono, inoltre, sono frequenti malori, come avvenuto un paio di giorni fa, quando due pazienti hanno avuto un malore a causa del grande caldo.