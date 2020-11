Sono il classico «Quercia» di Marcianise, lo scientifico «Pizzi» di Capua e il linguistico «Manzoni» di Caserta i licei che, in provincia di Caserta, preparano meglio gli studenti al percorso universitario. Questo il risultato dell'edizione 2020-21 di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, che ogni anno mette a confronto gli istituti superiori sulla base dei voti ottenuti e dei crediti raggiunti dagli studenti durante il primo anno di università.

Nato con lo scopo di aiutare nella scelta della scuola dopo la terza media, Eduscopio ha analizzato i dati di circa 1.275.000 diplomati italiani negli anni scolastici 2014-15, 2015-16, 2016-17, in circa 7.400 indirizzi di studio delle scuole secondarie di II grado statali e paritarie. L'idea di fondo del progetto Eduscopio è valutare gli esiti successivi della formazione secondaria (ovvero i risultati universitari e lavorativi dei diplomati) per trarne indicazioni sulla qualità delle «basi» formative, la bontà del metodo di studio e l'utilità dei suggerimenti orientativi acquisiti nelle scuole di provenienza.

Così fra i licei classici di Terra di Lavoro, in testa alla classifica si è posizionato, appunto, il «Quercia» di Marcianise i cui studenti hanno un Fga (un indice che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti) di 77,45. La media voti universitari è di 27 e il ritmo con cui vengono sostenuti gli esami al primo anno è il 79,85. Al secondo posto vi è il liceo «Giannone» di Caserta con un Fga di 77,14, con una media voto più alta rispetto agli studenti del «Quercia» (27,42), ma con crediti più bassi: il 75,85. Al terzo posto il «Manzoni» di Caserta con un Fga di 72,52 e con il 73,43 dei crediti e una media voto di 26,59.

Nella classifica dei licei scientifici il primo a livello provinciale è il «Pizzi» di Capua con un indice Fga di 72,86 (77,96 dei crediti con una media voto di 26,13). Al secondo posto il liceo «Cortese» di Maddaloni con un Fga di 71,87, 72,28 dei crediti e una media voto di 26,58. Solo al terzo posto per il «Diaz» di Caserta con un Fga di 70,34 risultato del numero di esami sostenuti (il 69,91% dei crediti ottenuti) e della media voto di 26,49. Tra i licei scientifici-scienze applicate (ovvero senza il latino ma con l'informatica) al primo posto il «Pizzi» di Capua con Fga 73,29 (26,39 media voti e 76,65 crediti), al secondo il «Fermi» di Aversa con Fga 64,41 (media voti 26,32, crediti 59,52), al terzo il «Quercia» di Marcianise con Fga 59,47 (media voti 25,11 e crediti 59,67).



Tra i licei linguistici, il primo posto va al «Manzoni» di Caserta i cui studenti hanno fatto registrare un Fga di 61,04 con il 62,96 dei crediti e una media voto di 25,09. Secondo posto per il liceo «Jommelli» di Aversa con un indice Fga di 61,01 (media voto di 25,66, 58,22 crediti ottenuti). Al terzo posto, infine, il «Villaggio dei Ragazzi» di Maddaloni con un Fga di 58,7 per effetto di una media voto universitaria di 25,28 con il 56,71 di crediti.

Gli istituti delle Scienze umane vedono al primo posto l'«Amaldi-Nevio» di Santa Maria Capua Vetere con Fga 58,25 (media voti 25,66, crediti 52,72), al secondo posto il «Novelli» di Marcianise con Fga 52,77 (media voti 25,35 e crediti 44,31), al terzo il «Manzoni» con Fga 52,1 (media voti 24,64, crediti 48,91).

Tra gli istituti di Scienze umane a indirizzo economico sociale svetta il «Don Gnocchi» di Maddaloni con un indice Fga di 57,73 e il 59,49 dei crediti ottenuti dagli studenti con una media del 24,72. Secondo posto per il «Pizzi» di Capua con un Fga di 52,62. La media voto universitaria è di 24,9 e i crediti 47. Al terzo posto il «Novelli» di Marcianise con un Fga di 51,96: i crediti ottenuti dagli ex studenti all'università 53,12, la media voto 24,1.

Fra gli istituti tecnico-economico, al primo posto c'è il «Galileo Galilei» di Sparanise con un Fga di 56,67 (51,65 di crediti con una media del 25,4). Secondo posto per l'«Ugo Foscolo» di Teano con un Fga di 53,53 (media di 24,01 e il 56,95 dei crediti). Terzo posto per il «Vincenzo De Franchis» di Piedimonte Matese con un Fga di 52,2 (53,11 dei crediti con una media voto di 24,14).



