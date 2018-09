Venerdì 21 Settembre 2018, 15:49

Maddaloni. La cocaina era nascosta ai piedi di una statua della Madonna, occultata da alcuni vasi in un sottoscala di parco Lourdes in via Starzalunga alla periferia di Maddaloni. L'aveva nascosta due personaggi noti alle forze dell'ordine, con precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti di Polizia di Stato del Commissariato di Maddaloni agli ordini di Aldo Maddaloni hanno arrestato Maria Miranda Campolattano, moglie del ras Vittorio Lai, punto di riferimento sul territorio del clan Belforte e Mario Cioffi. Durante la perquisizione sono state rinvenute diversi involucri di cocaina anche in altre parti della palazzina. Inoltre, sempre nella notte, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Maddaloni agli ordini del capitano Stefano Scollato hanno sequestrato, nello stesso complesso abitativo, più di duecento involucri di droga, una pistola, varie cartucce, bilancini e 12mila euro in contanti.