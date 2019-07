Mercoledì 17 Luglio 2019, 13:36

Sono stati individuati dopo 28 anni, sulla base delle dichiarazioni di alcuni pentiti, gli autori di un cold case riguardante il delitto di Antonio Diana, un pregiudicato di 64 anni ucciso nel 1991 a San Cipriano d'Aversa mentre si trovava a bordo di un motorino in compagnia del figlio di 3 anni rimasto fortunatamente illeso.I carabinieri della compagnia di Casal di Principe hanno notificato un'ordinanza cautelare in carcere - in provincia di Caserta e a Milano - a Walter Schiavone, 58 anni, fratello del boss Francesco Sandokan, e a Romolo Corvino, 52 anni, entrambi ritenuti appartenenti al clan dei casalesi fazione Schiavone.L'ordinanza è stata firmata dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. La vittima, secondo l'accusa, era un fiancheggiatore della contrapposta fazione Bardellino durante il periodo di guerra interna per il controllo del territorio con la famiglia Bidognetti/Schiavone. Corvino, secondo la Dda, fu l'esecutore del delitto e Schiavone il mandante. Movente, una vendetta trasversale. Per uccidere Diana il killer, con il volto coperto da uno scialle, esplose diversi colpi di arma da fuoco.