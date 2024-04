Concerto nella chiesa di San Donato chiude il ciclo “... dove la musica incontra il suo tempo”

Il “Salotto musicale monastico tra Roma e Napoli nell'età delle Rivoluzioni” è il dodicesimo e ultimo appuntamento con il ciclo "... dove la musica incontra il suo tempo ..." domenica 21 aprile, alle ore 19, nella chiesa di San Donato a Caserta. Ad eseguire saranno Laura Di Giugno (soprano), Raffaele Bove (chitarra) e Pietro Di Lorenzo (clavicembalo). Il concerto si avvale della collaborazione logistica della Arciconfraternita del Santissimo Sacramento e del Santissimo Rosario in Sala di Caserta. In apertura del concerto si terrà una breve visita guidata alla chiesa, significativo esempio di architettura coeva alle musiche in programma.

Il concerto offre un viaggio gradevole e leggero ma rigoroso (per attenzione musicologica) in un possibile salotto musicale tra 1780 e 1820 circa a Roma e Napoli, quindi dall’Antico Regime, attraverso le rivoluzioni e l’epoca napoleonica fino alla Restaurazione.

La prospettiva sarà a metà strada, a Montecassino posta nel Regno di Napoli ma abbazia direttamente soggetta al papa. A Montecassino, furono raccolte e oggi sono ancora conservate parte delle musiche proposte.

Molti sono gli inediti, pienamente capaci di rappresentare l’epoca, sebbene riferite a compositori poco noti o del tutto sconosciuti (De Ferraris, Millico, Signorile, Moretti, Terziani, Naumann) con qualche celebrità (Paisiello, Cimarosa). Lo sguardo di tutti i brani è al melodramma ma con occhio consapevole delle potenzialità espressive del salotto rispetto al teatro. La 22esims edizione del ciclo “... dove la musica incontra il suo tempo” è stata ideata e organizzata dall'associazione culturale “Ave Gratia Plena” e associazione culturale “Francesco Durante”.