Il sindaco di Santa Maria a Vico, Andrea Pirozzi, ha annunciato con un video ieri di essere positivo al Covid dopo che era risultata contagiata la sua vice, Veronica Biondo. Il sindaco ha sospeso la sua campagna elettorale (si vota per il rinnovo del consiglio comunale) in attesa dei tamponi su tutti i suoi stretti collaboratori. Ovviamente la rete dei suoi contatti è molto vasta ed è complessa l'opera di tracciamento da parte dell'Asl.

Non si ferma nel frattempo l'ondata di contagi che emerge dai tamponi effettuati ai cittadini che rientrano dalle vacanze. Nel report ufficiale dell'Asl di Caserta di ieri si leggono altri 15 contagi in tutta la provincia.

Il numero totale dei positivi al Covid dall'inizio dell'emergenza nell'intero territorio casertano è 862, di cui 250 attualmente seguiti dai medici del Covid Hospital di Maddaloni e dai Team Covid. Altre persone sono state poste in quarantena obbligatoria e ora i cittadini in isolamento sono 468. Sono stati eseguiti 363 tamponi in più e il quadro generale degli infetti in tutta la provincia emerge dalla «processazione» di 50.564 screening rinofaringei.

Il 12 aprile scorso, guardando il grafico dell'azienda sanitaria locale, è stato toccato lo stesso picco di contagi, oggi, però, senza nuove guarigioni accertate. Il focolaio più nutrito di persone contagiate è Aversa, con 46 positivi. Roccamonfina continua ad avere 23 persone infette, mentre Caserta ne ha 22. Intanto, continua il monitoraggio in tutti i comuni del casertano, perché come ha dichiarato il direttore generale dell'Asl di Caserta Ferdinando Russo, «ormai il problema è per l'intera provincia dato che tutti i cittadini stanno rientrando dalle vacanze». È importante quindi che tutti tengano presente la normativa vigente di avvertire l'Asl (o il proprio medico di Famiglia) del rientro: sul sito ufficiale dell'azienda sanitaria c'è un'area da cui attingere tutte le informazioni utili, individuate con l'hashtag iotornoacasa.



La notizia di Veronica Biondo è di ieri pomeriggio quando lo stesso amministratore comunale, dopo la positività del compagno, in un videomessaggio sui social ha annunciato di aver ricevuto il risultato del test. Asintomatica ma, soprattutto, in quarantena domiciliare già da dieci giorni Veronica ha tranquillizzato conoscenti e amici. Nella tarda serata di ieri anche il sindaco ha ricevuto la comunicazione del risultato del tampone che è risultato anche per lui positivo ed ha quindi disposto la sospensione della sua campagna elettorale e la sanificazione dei locali del Comune.

L'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano, nella politica di sensibilizzare e invogliare i cittadini a donare il sangue, ha migliorato il servizio trasfusionale. È stato completamente ristrutturato il locale dedicato a chi vuole fare la donazione di sangue. È aperto al pubblico e i cittadini che vogliono sapere di più possono chiamare al centro trasfusionale dell'ospedale di Caserta, chiamando ai recapiti riportati sul sito ufficiale dell'azienda.

