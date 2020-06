Guerriglia ai palazzi Cirio di Mondragone. I cittadini bulgari in quarantena dopo la disposizione della zona rossa sono sotto assedio da parte di oltre cento cittadini italiani. Esigua la presenza delle forze dell’ordine che, non senza difficoltà, stanno riuscendo a tenere lontani dagli accessi dei Palazzi i manifestanti. Insultati con epiteti razzisti, i bulgari hanno reagito lanciando sedie dai balconi contro gli italiani assembrati in strada i quali stanno distruggendo le auto e i furgoni dei bulgari parcheggiati nel parco.



La situazione è esplosiva anche in Municipio dove il sindaco è stato costretto a ricevere una trentina di cittadini.

