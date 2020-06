C'è solo un paziente positivo, subito isolato, riscontrato al di fuori della mini zona rossa istituita a Mondragone nei palazzi cosiddetti ex Cirio. In tutto sono 44 le persone trovate positive a Mondragone negli ultimi giorni, su oltre 2.700 tamponi praticati, per una percentuale inferiore al 2%.



Quarantatrè contagiati risiedono nei palazzi ex Cirio (42 bulgari e un italiano), sottoposto da lunedì 22 giugno a cordone sanitario; nella mini zona rossa sono stati praticati 730 tamponi, e i pazienti positivi sono stati tutti trasferiti in strutture sanitarie. Al di fuori dei palazzi in quarantena è emerso nelle ultime ore un caso di positività tra i cittadini mondragonesi che si sono sottoposti allo screening di massa iniziato venerdì 26 giugno, portando il totale appunto a 44; si tratta di una persona residente in un'altra zona di Mondragone, un bracciante che avrebbe avuto contatti con qualcuno dei contagiati nei palazzi ex Cirio. I dati si apprendono da fonti dell'Asl di Caserta. Va avanti inoltre anche l'indagine sierologica sulla popolazione, i cui risultati si conosceranno nei prossimi giorni.