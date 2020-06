Mondragone zona bianca, questo il messaggio che un gruppo di residenti, tra cui tanti bambini, e gli imprenditori balneari hanno lanciato pochi minuti fa dalla spiaggia della città nella prima domenica d'estate. Presente anche il consigliere regionale Giovanni Zannini, centinaia di palloncini bianchi sono stati fatti volare nel cielo nella speranza di far giungere il più lontano possibile il messaggio e farlo arrivare simbolicamente ai turisti che intimoriti dal focolaio di Covid-19 scoppiato la settimana scorsa all'interno della comunità di immigrati bulgari che vive nei palazzi ex Cirio, oggi hanno disertato spiagge e stabilimenti balneari della città.

Un messaggio di speranza per ricordare come Mondragone è una città viva, sicura sotto il profilo sanitario, aperta, che il cordone sanitario riguarda soltanto un complesso residenziale di cinque palazzi, che il cluster è stato circoscritto e soffocato, che il suo mare è pulito e le sue strutture ricettive regolarmente in funzione

