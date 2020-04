Finge di acquistare le sigarette per intrattenersi a chiacchierare con l'amico tabaccaio; alla fine entrambi vengono sanzionati. Storie ormai consuete in questa periodo di emergenza e di chiusura forzata a casa. Accade a Maddaloni, dove i poliziotti del Commissariato di Maddaloni hanno sorpreso in una tabaccheria un uomo mentre parlava con il titolare; il presunto cliente ha detto agli agenti di aver acquistato le sigarette, ma dalle tasche non è spuntato alcun pacchetto. Si è quindi scoperto che i due erano amici e stavano perdendo un po' di tempo; per entrambi è scattata la sanzione da 400 euro. Nei confronti del tabaccaio è stata fatta richiesta di sospensione dell'attività.

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA