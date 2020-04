LEGGI ANCHE

Sono oltre duemila, alla scadenza di ieri, le mail pervenute al Comune di Caserta alla casella predisposta per le richieste deicon l'obiettivo di supportare le famiglie in questo momento di difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus.valutando gli eventuali errori materiali ed effettuando le verifiche anagrafiche previste. Al termine dell'istruttoria, i beneficiari riceveranno all'indirizzo mail utilizzato per la domanda, una comunicazione con tutte le indicazioni necessarie ad utilizzare i buoni.grazie all'utilizzo di un software che semplifica in maniera decisiva l'emissione dei buoni, la loro fruizione da parte degli utenti e la gestione a cura dell'esercente, con la supervisione del Comune di Caserta. La piattaforma, inoltre, consentirà di eliminare qualsiasi pericolo di truffa o clonazione e consentirà al beneficiario di utilizzare i buoni in maniera frazionata presso gli esercizi commerciali, tra rivenditori di generi alimentari, di prima necessita e farmacie, attraverso il codice a barre ricevuto via mail e leggibile anche dal proprio smartphone.