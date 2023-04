Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

GREEN

A Caiazzo hanno riaperto i Giardini del Volturno. Sabato il parco botanico che ospita i fenicotteri rosa ci aspetta per la formula visita + pic-nic easy chic con cestini ghiotti di prelibatezze pensati sia per adulti (25 euro) che per bambini (18 euro).

LIBRI/1

Venerdì nella Libreria Spartaco di via Martucci, a Santa Maria Capua Vetere, Simona Frasca presenta “Mixed by Erry”, la vera storia dei fratelli Frattasio, assieme agli stessi protagonisti Enrico, Peppe e Angelo Frattasio. Converserà con loro Raffaele Calvanese.

LIBRI/2

E’ in programma venerdì al Mondadori Bookstore di Santa Maria Capua Vetere la presentazione di "Camminando zaino in spalla attraverso le terre alte in Campania" di Andrea Perciato. L’appuntamento dalle 18.

LIBRI/3

Raffaele Calvanese presenta il suo romanzo “Dal mio ufficio si vede il male” alla Piccola Libreria 80mq di Calvi Risorta. L’incontro è previsto domenica, dalle 18 e 30.

MANIFESTAZIONI

Da venerdì a lunedì 1° maggio Villa Giaquinto e Park San Carlo, a Caserta, torna ad ospitare il “CEGusto Streat Fest”. Enogastronomia, artigianato, musica, sport, animazione e tanto altro nel programma della manifestazione.

MUSICA/1

A Radio Zarzak, a Casapulla, venerdì la musica di Enrico Vitolo accompagnato dal trio guidato da Antonio Maiello (Gragnaniello) chitarra e voce, e formato da Pasquale Riccio alla batteria e Michele Visconte al basso.

MUSICA/2

Al Pecoranera di Pignataro Maggiore è in calendario sabato il live dell’Aldo Fucile Organ trio, ovvero Pietro Condorelli alla chitarra, Lello Petrarca al piano ed Aldo Fucile alla batteria. A loro si aggiunge, come special guest, il chitarrista Paolo Loveri.

SAGRE

Da venerdì a lunedì a Maddaloni si fa festa con la sagra del carciofo. Piatti della tradizione ma anche show cooking e spettacoli musicali nella ricca proposta dell’evento. Inoltre, con “Giardini d’autore”, i fioristi del territorio saranno impegnati nell’allestimento di un’aiuola in piazza don Salvatore d’Angelo.

TEATRO/1

Sabato e domenica va in scena al Teatro Civico 14, a Caserta, l’anteprima nazionale de “La Faglia”, testo di Adèle Gascuel per la regia di Simone Amendola con Valerio Malorni. Una favola post-apocalittica, comica, in cui due antieroi rappresentano la logica di pensiero dell’Occidente moderno, con la propensione a sfruttare corpi, esseri e cose.

TEATRO/2

Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni sono i protagonisti di “La dolce ala della giovinezza” di Tennessee Williams, con traduzione di Masolino d'Amico e regia di Pier Luigi Pizzi. Lo spettacolo sarà al Teatro Comunale di Caserta da venerdì a domenica.

TEATRO/3

Al Nostos Teatro di Aversa sabato e domenica c’è “Caipirinha Caipirinha!”, spettacolo con Giovanni Granatina, Marco Palumbo e Fabio Rossi. Firma la regia Sara Sole Notarbartolo.