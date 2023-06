Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

BAMBINI

Al Real Sito di Carditello sabato e domenica La Mansarda Teatro dell’Orco presenta la seconda edizione di "Gnomi in festa”. Per i più piccoli due giorni di divertimento con laboratori e spettacoli teatrali ed itineranti nel bosco da mattina a sera.

MANIFESTAZIONI

A Casertavecchia sabato e domenica il ritorno di “Casertavecchia in fiore”. Gli abitanti sono chiamati a partecipare al concorso a premi per i migliori addobbi floreali. E proprio grazie a queste installazioni floreali che abbelliscono stradine, vicoli e cortili, per i turisti la passeggiata al borgo è ancor più piacevole.

MUSICA/1

La rassegna musicale “Tramonti al Belvedere” prosegue domenica con Francesco Oliviero al pianoforte.

Il concerto si svolgerà sulla Terrazza Leuciana al Belvedere di San Leucio.

MUSICA/2

Per la rassegna “Le Stagioni del barocco” dell’associazione “Alessandro Scarlatti” di Napoli, sabato nell’abbazia di San Lorenzo ad Aversa ci sarà il Coro Mysterium Vocis con "La liturgia musicale a Napoli tra Sei e Settecento".

MUSICA/3

Il tour dei Guappecarto’ sabato fa tappa all’Antro delle Fate di Vitulazio. Profondamente teatrali, creatori di linguaggi musicali che uniscono sonorità zigane e balcaniche, i Guappecartò nascono a Perugia come musicisti di strada nel 2004. Da sempre di stanza a Parigi, dal loro esordio si sono esibiti in più di 1500 concerti in tutta Europa.

MUSICA/4

Al Pecoranera di Pignataro Maggiore venerdì è in programma il concerto dell’Underground5et, ovvero Sarah Adamo (voce), Andrea Giuntini (piano), Enzo Faraldo (basso), Raffaele Natale (batteria) e Sandro Ferrara (percussioni). I cinque musicisti si riuniscono per rielaborare brani della tradizione jazz e non.

SAGRE/1

Sabato e domenica a Liberi si riscoprono i sapori della tradizione con la Festa del Caciocavallo Impiccato. Oltre al gustoso protagonista della sagra ci saranno diversi piatti tipici del territorio, accompagnati da una selezione di vini locali.

SAGRE/2

Secondo ed ultimo weekend a Formicola per la Festa della Ciliegia. Sabato e domenica la nota ciliegia Imperiale, varietà più antica nel piccolo borgo, torna ad essere celebrata. Gli espositori proporranno marmellate, dolci ed altri prodotti enogastronomici locali.

SAGRE/3

Da venerdì a domenica a Sant’Arpino c’è la Sagra del Casatiello, appuntamento di folklore e di gastronomia che torna in piazza Macrì per la sua 29esima edizione. Un trionfo di sapori accompagnato da balli e canti popolari, rievocazioni storiche e visite guidate al Palazzo Ducale e alla Chiesa di Sant’Elpidio.