Internazionali di tennis, a Caserta trionfa l'americana Baptiste

L'americana Hailey Baptiste ha vinto la 34esima edizione degli Internazionali femminili di tennis «Trofeo Cogepa - Città di Caserta». In finale è stata battuta in due set la cipriota Georgiana Serban. Sugli spalti centinaia di spettatori ad assistere all’atto finale della lunga settimana di gare al Tc Caserta. "E' il successo più importante della mia carriera" dice Bapiste, che ha ricevuto, così come l'avversaria, una scultura con la riproduzione della Reggia.

Soddisfatto il presidente del Tc Caserta Fabio Provitera: «Caserta è stata trampolino di lancio per molte atlete di successo, qui ha gareggiato anche Steffi Graf e vinto Kiki Mladenovic, oggi numero tredici al mondo»