Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana

LIBRI/1

Negli spazi del centro di formazione e casa editrice Terre Blu, in via San Nicola 27 a Caserta, venerdì si terrà la presentazione di "In paradiso si mangiano sfogliatelle" di Paolo Albano. A parlarne con l’autore saranno Annamaria Rufino ed Andrea Della Selva.

LIBRI/2

Venerdì nella sala riunioni di Palazzo Tartaglione, a Marcianise, si presenta il libro di Carlo Scatozza “In bici nei dintorni della Reggia di Caserta”. Ne discutono con l’autore Francesco Todisco e Cecila Scatola; introduce e modera Alfonsina Tartaglione.

MANIFESTAZIONI/1

Nella chiesa di san Pietro in Aldifreda di Caserta hanno inizio domenica gli eventi di “Medievalia”. “Vivendo la Terra, cercando il Cielo” è il tema che si affronterà in questa prima giornata, nella quale sono previste una visita guidata alla chiesa che ospita l’evento e musiche medievali del gruppo Ave Gratia Plena.

MANIFESTAZIONI/2

Da venerdì a domenica al Casale di Teverolaccio di Succivo il ritorno dell’Atella Sound Circus, festival della musica e artisti di strada ad ingresso libero.

Fitto il programma dei tre giorni: musica dal vivo, giocoleria, arte circense, stand gastronomici con prodotti tipici e tante attività didattiche e formative per i più piccoli come quella promossa dall’associazione “Un cavallo per amico”.

MOSTRE

Al Museo Archeologico di Calatia di Maddaloni si visita “Borders”, personale dell’artista Italo Mustone. La mostra presenta in correlazione due periodi della produzione dell’artista: una fase che comprende opere dei primi anni ’90 e il lavoro degli ultimi anni.

MUSICA/1

Giusy Ferreri è in concerto a San Marcellino. Sabato la cantante di "Volevo te", "Novembre" e di tante altre hit, farà cantare il pubblico nella Villa Comunale Europa.

MUSICA/2

A Pignataro Maggiore venerdì la musica dell’Aldo Fucile Organ Trio, ovvero Aldo Fucile alla batteria, Pietro Condorelli alla chitarra e Lello Petrarca al piano. In scaletta brani insoliti della tradizione afroamericana e qualche brano originale.

SAGRE

A Pantuliano di Pastorano da venerdì a domenica si fa festa con la Sagra degli Gnocchi. Tre serate con degustazione di prodotti enogastronomici locali come l’imperdibile guanto pantulianese con l’Asprinio d’Aversa. Quanto all’intrattenimento, attesi domenica i Bottari di Macerata Campania.

SPETTACOLI

Il Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio è tornato ad accogliere “Un’Estate da BelvedeRE”. Dopo l’apertura affidata a Peppe Iodice, venerdì a calcare il palco sarà Francesco Cicchella con il suo “Bis!, one man show”.

TEATRO

Per la rassegna “A Spasso con la storia”, prodotta dal Nostos Teatro, nel Complesso Monumentale San Francesco delle Monache ad Aversa va in scena “Zingari”, con adattamento, regia ed allestimento di Gina Oliva, Giovanni Granatina, Dimitri Tetta e Maria Teresa Vargas. L’appuntamento da venerdì a domenica.