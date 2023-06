Ricerca e formazione, protocollo d'intesa tra il Dipartimento di Scienze politiche e il Mactt di Malta

Il dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli' e l'Istituto di alta formazione, Mediterranean Academy of Culture, Technology and Trade (Mactt) di Malta, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con l’obiettivo di stabilire una partnership di collaborazione.

L'accordo mira a favorire la crescita reciproca in ambito internazionale e a promuovere la ricerca e la formazione in diversi campi di interesse comune: da un lato, il dipartimento della Vanvitelli che assicurerà formazione e ricerca interdisciplinare nel campo delle Scienze Politiche, atteso che la missione è quella di dotare le comunità locali degli strumenti culturali necessari per comprendere e navigare le complessità della società globale contemporanea.

Dall’altro lato, il Mactt, con sede a Malta, che è un istituto di istruzione superiore riconosciuto, la cui mission istituzionale è la promozione dell'eccellenza nei settori della cultura, dell’economia, del commercio, del turismo e nelle nuove tecnologie.