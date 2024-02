Erano attesi da qualche giorno. Ieri sera, sono stati notificati ai diretti interessati i provvedimenti emessi dalla commissione Ufficio Provvedimenti Disciplinari del Comune di Aversa ai furbetti del cartellino. Nessun licenziamento, ma solo sospensioni dal servizio con conseguente perdita dello stipendio.

La commissione, composta dal segretario generale Giovanni Schiano di Colella Lavina, dalla dirigente dell'area Servizi Finanziari Gemma Accardo e dalla funzionaria amministrativa Rosa Mosca (che ha sostituito, su provvedimento del commissario prefettizio Gerardina Basilicata, il dirigente Giovanni Gangi, finito nell'inchiesta della guardia di finanza di Aversa del dicembre 2022), ha sospeso: Giuseppe Nugnes (difeso dall'avvocato Rosario Capasso) per due mesi; Michele Faraone e Daniele Della Vecchia, i messi notificatori del Comune (difesi dall'avvocato Felice Belluomo) per tre mesi; il dirigente Giovanni Gangi e il funzionario Tommaso Mastronardi (difesi dall'avvocato Stefano Andreozzi) per un mese; Angelo Iorio (difeso dall'avvocato Alfonso Quarto) per un mese; Tommaso Rotunno e Vincenzo Pagano (difesi dall'avvocato Michele Cantelli) per cinque mesi; Michele Cipullo (attualmente pensionato) per due mesi.

Ancora da fissare la data dell'audizione da parte della commissione per Cristina Accardo (anch'essa difesa dall'avvocato Andreozzi) per cui non vi è stato provvedimento, mentre dovrebbe arrivare tra oggi e domani il provvedimento disciplinare per Paolo Ruscigno, funzionario dell'area tecnica, al quale sono stati sequestrati poco più di novemila euro, possibile provento della presunta truffa, dapprima agli arresti domiciliari, poi revocati. Per Maria Grazia Chianese, passata alle dipendenze del Comune di Giugliano, sarà quest'ultimo a decidere. Per tutti un mese è già stato scontato.

L'indagine in questione è stata condotta negli ultimi mesi del 2022 dalla guardia di finanza. Nel gennaio 2023 il rapporto fu consegnato alla procura di Napoli Nord e se ne erano perse le tracce fino a gennaio scorso, quando fu chiesto un prosieguo di indagini e, successivamente, emessi i provvedimenti cautelari per 13 dei 22 indagati coinvolti nella vicenda che li vede indagati, a vario titolo, per aver timbrato o essersi fatto timbrare il cartellino di presenza da colleghi.